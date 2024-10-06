У Сумській області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від служби

Вручення повістки. Фото: Львівський ТЦК

У місті Охтирка Сумської області мешканець Тростянецької громади ухилявся від військової служби. Суд присудив йому три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, обвинуваченого у травні 2024 року визнали придатним до проходження військової служби.

Йому вручили бойову повістку на відправлення до військової частини, однак після отримання повістки чоловік не з’явився у призначений час до збірного пункту.

Рішення суду

На суді чоловік у повному обсязі визнав свою провину.

Суд кваліфікував його дії як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок ще не набув законної сили і може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, що у Львівській області 23-річний чоловік у суді скасував свій призов на військову службу. Суд зобов’язав військову частину виключити військовозобов'язаного зі списків особового складу.

Також ми писали, що у Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф.