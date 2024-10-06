В Сумской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от службы

В Сумской области мужчина не явился в ТЦК по повестке — что решил суд
В городе Ахтырка Сумской области житель Тростянецкой громады уклонялся от военной службы. Суд присудил ему три года лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Обстоятельства дела
Согласно материалам дела, обвиняемый в мае 2024 года был признан годным к прохождению военной службы.
Ему вручили боевую повестку на отправку в воинскую часть, однако после получения повестки мужчина не явился в назначенное время в сборный пункт.
Решение суда
На суде мужчина в полном объеме признал свою вину.
Суд квалифицировал его действия как уклонение от призыва военной службы во время мобилизации. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.
Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.
Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.
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