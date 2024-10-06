В Сумской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от службы

Вручение повестки Фото иллюстративное: Львовский ТЦК

В городе Ахтырка Сумской области житель Тростянецкой громады уклонялся от военной службы. Суд присудил ему три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, обвиняемый в мае 2024 года был признан годным к прохождению военной службы.

Ему вручили боевую повестку на отправку в воинскую часть, однако после получения повестки мужчина не явился в назначенное время в сборный пункт.

Решение суда

На суде мужчина в полном объеме признал свою вину.

Суд квалифицировал его действия как уклонение от призыва военной службы во время мобилизации. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.