Україна
На роботу без обліку в ТЦК — чи можливо це

На роботу без обліку в ТЦК — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 06:30
Військовий облік і робота без ТЦК - чи можна працевлаштуватися
Військовий квиток, потрібний для працевлаштування військовозобов’язаних. Фото: УНІАН

Усі громадяни, які мають згідно із чинним законодавством перебувати на військовому обліку, можуть влаштуватися на роботу тільки з відповідними документами  із ТЦК. А роботодавець повинен перевіряти ці документи перед зарахуванням таких осіб на роботу.

Про це йдеться у матеріалі "Судово-юридичної газети в Україні".

Читайте також:

Перевірка документів на роботі

Усі українські підприємства та організації мають певні зобов’язання перед системою територіальних центрів комплектування, що особливо важливим є у період воєнного стану та загальної мобілізації.

Так, приймаючи на роботу громадян у статусі призовників та військовозобов’язаних, роботодавець мусить перевіряти у них наявність відповідних документів.

Це наступні документи:

  • у військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення;
  • у призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Без військового обліку — на роботу

"Приймати таких осіб на роботу можна лише після того, як вони взяті на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", — наголосили юристи у своєму матеріалі.

Виняток становлять лише особи, які перебувають на обліку у Службі безпеки чи Службі зовнішньої розвідки — вони мають стати на обліку у відповідних структурах цих організацій.

Таким чином, працевлаштуватися без військового обліку громадяни, які підпадають під цю норму чинного законодавства, не зможуть.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що має робити роботодавець, якщо працівника затримав патруль ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має роботодавець право відмовляти працівнику у бронюванні через непройдену ВЛК.

військовий квиток ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ працевлаштування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
