Військовий облік і робота без ТЦК - чи можна працевлаштуватися

Військовий квиток, потрібний для працевлаштування військовозобов'язаних.

Усі громадяни, які мають згідно із чинним законодавством перебувати на військовому обліку, можуть влаштуватися на роботу тільки з відповідними документами із ТЦК. А роботодавець повинен перевіряти ці документи перед зарахуванням таких осіб на роботу.

Про це йдеться у матеріалі "Судово-юридичної газети в Україні".

Перевірка документів на роботі

Усі українські підприємства та організації мають певні зобов’язання перед системою територіальних центрів комплектування, що особливо важливим є у період воєнного стану та загальної мобілізації.

Так, приймаючи на роботу громадян у статусі призовників та військовозобов’язаних, роботодавець мусить перевіряти у них наявність відповідних документів.

Це наступні документи:

у військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення;

у призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Без військового обліку — на роботу

"Приймати таких осіб на роботу можна лише після того, як вони взяті на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", — наголосили юристи у своєму матеріалі.

Виняток становлять лише особи, які перебувають на обліку у Службі безпеки чи Службі зовнішньої розвідки — вони мають стати на обліку у відповідних структурах цих організацій.

Таким чином, працевлаштуватися без військового обліку громадяни, які підпадають під цю норму чинного законодавства, не зможуть.

