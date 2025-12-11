Военный учет и работа без ТЦК - можно ли трудоустроиться

Военный билет, необходимый для трудоустройства военнообязанных. Фото: УНІАН

Все граждане, которые должны согласно действующему законодательству находиться на воинском учете, могут устроиться на работу только с соответствующими документами из ТЦК. А работодатель должен проверять эти документы перед зачислением таких лиц на работу.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты в Украине".

Проверка документов на работе

Все украинские предприятия и организации имеют определенные обязательства перед системой территориальных центров комплектования, что особенно важно в период военного положения и всеобщей мобилизации.

Так, принимая на работу граждан в статусе призывников и военнообязанных, работодатель должен проверять у них наличие соответствующих документов.

Это следующие документы:

у военнообязанных — военный билет или временное удостоверение;

у призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.

Без воинского учета — на работу

"Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — отметили юристы в своем материале.

Исключение составляют лишь лица, состоящие на учете в Службе безопасности или Службе внешней разведки — они должны стать на учет в соответствующих структурах этих организаций.

Таким образом, трудоустроиться без воинского учета граждане, которые подпадают под эту норму действующего законодательства, не смогут.

