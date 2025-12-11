Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На работу без учета в ТЦК — возможно ли это

На работу без учета в ТЦК — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 06:30
Военный учет и работа без ТЦК - можно ли трудоустроиться
Военный билет, необходимый для трудоустройства военнообязанных. Фото: УНІАН

Все граждане, которые должны согласно действующему законодательству находиться на воинском учете, могут устроиться на работу только с соответствующими документами из ТЦК. А работодатель должен проверять эти документы перед зачислением таких лиц на работу.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты в Украине".

Реклама
Читайте также:

Проверка документов на работе

Все украинские предприятия и организации имеют определенные обязательства перед системой территориальных центров комплектования, что особенно важно в период военного положения и всеобщей мобилизации.

Так, принимая на работу граждан в статусе призывников и военнообязанных, работодатель должен проверять у них наличие соответствующих документов.

Это следующие документы:

  • у военнообязанных — военный билет или временное удостоверение;
  • у призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.

Без воинского учета — на работу

"Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — отметили юристы в своем материале.

Исключение составляют лишь лица, состоящие на учете в Службе безопасности или Службе внешней разведки — они должны стать на учет в соответствующих структурах этих организаций.

Таким образом, трудоустроиться без воинского учета граждане, которые подпадают под эту норму действующего законодательства, не смогут.

Напомним, мы ранее писали о том, что должен делать работодатель, если работника задержал патруль ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли работодатель право отказывать работнику в бронировании из-за непройденной ВВК.

военный билет ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ трудоустройство
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации