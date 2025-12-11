Военный учет и работа без ТЦК - можно ли трудоустроиться

На работу без учета в ТЦК — возможно ли это
Все граждане, которые должны согласно действующему законодательству находиться на воинском учете, могут устроиться на работу только с соответствующими документами из ТЦК. А работодатель должен проверять эти документы перед зачислением таких лиц на работу.
Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты в Украине".
Проверка документов на работе
Все украинские предприятия и организации имеют определенные обязательства перед системой территориальных центров комплектования, что особенно важно в период военного положения и всеобщей мобилизации.
Так, принимая на работу граждан в статусе призывников и военнообязанных, работодатель должен проверять у них наличие соответствующих документов.
Это следующие документы:
- у военнообязанных — военный билет или временное удостоверение;
- у призывников — удостоверение о приписке к призывному участку.
Без воинского учета — на работу
"Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки", — отметили юристы в своем материале.
Исключение составляют лишь лица, состоящие на учете в Службе безопасности или Службе внешней разведки — они должны стать на учет в соответствующих структурах этих организаций.
Таким образом, трудоустроиться без воинского учета граждане, которые подпадают под эту норму действующего законодательства, не смогут.
Напомним, мы ранее писали о том, что должен делать работодатель, если работника задержал патруль ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли работодатель право отказывать работнику в бронировании из-за непройденной ВВК.
Читайте Новини.LIVE!