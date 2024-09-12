Як суд покарав жителя Рівненщини, який не прийшов до ТЦК через незгоду з рішенням ВЛК

Суддя. Фото ілюстративне: zmist.pl.ua

Житель Рівненської області, попри отримання повістки, не прийшов до ТЦК. Свій вчинок він пояснив незгодою з результатами ВЛК.

Про це йдеться у вироку, який Дубровицький районний суд Рівненської області ухвалив у середу, 4 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, ВЛК визнала обвинуваченого придатним до військової служби. Після цього чоловік отримав бойову повістку та мав 2 травня 2023 року з'явитися до ТЦК для відправлення на службу, однак не зробив цього. Наслідком ігнорування повістки стало порушення щодо фігуранта кримінальної справи за фактом ухилення від військового призову під час мобілізації.

Рішення суду

Під час судового засідання військовозобов'язаний свою вину не визнав. Він заявив, що не проходив жодної лікарської комісії, а працівники РТЦК вручили йому повістку незаконно, адже він не служив в армії та не мав жодної підготовки.

Адвокат підсудного попросив закрити справу щодо свого підзахисного. Правознавець наголосив, що медичний огляд його клієнта відбувся без дотримання вимог, що зазначені в наказі Міністерства оборони "Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ". За словами свідка, чоловіка оглянув лише терапевт, а сам медогляд проходив за спрощеною процедурою, тоді як, згідно із чинним законодавством, військовозобов'язаного мали оглянути хірург, психіатр, терапевт, невропатолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог і офтальмолог. До того підсудний під час проходження так званої ВЛК не здавав жодних аналізів. Щоправда, офіційну скаргу на результати огляду він нікуди не подавав.

Попри показання свідка та позицію сторони захисту, суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від військового призову під час мобілізації. В якості покарання йому призначили три роки позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув законної чинності. Рішення суду впродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.