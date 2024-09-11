На Волині чоловік не прийшов до ТЦК без поважної причини, його оштрафували

Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti

На Волині військовозобов’язаний не прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік. Рішенням суду йому доведеться сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду сталося відомо, уродженець Сокаля Едуард Л. наприкінці березня 2024 року отримав повідомлення про необхідність прибуття до ТЦК та СП для взяття на військовий облік.

Військовозобов’язаний проігнорував це повідомлення та у вказаний день не прийшов у військкомат. Через що щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.

Що вирішив суд

Суд розглянув обвинувальний акт без проведення судового розгляду. У матеріалах справи є заява обвинуваченого про визнання своєї провини. Водночас у вироку не зазначено пояснень чоловіка про причини його вчинку.

Після розгляду всіх обставин справи, суддя Тетяна Кідиба визнала військовозобов’язаного винним в ухиленні від військового обліку. Йому призначили покарання у вигляді 5100 гривень штрафу.