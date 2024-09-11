На Волыни мужчина не пришел в ТЦК без уважительной причины, его оштрафовали

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti

На Волыни военнообязанный не пришел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для взятия на военный учет. Решением суда ему придется заплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что уроженец Сокаля Эдуард Л. в конце марта 2024 года получил сообщение о необходимости прибытия в ТЦК и СП для взятия на военный учет.

Военнообязанный проигнорировал это сообщение и в указанный день не пришел в военкомат. Из-за чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от военного учета.

Что решил суд

Суд рассмотрел обвинительный акт без проведения судебного разбирательства. В материалах дела есть заявление обвиняемого о признании своей вины. В то же время в приговоре не указаны объяснения мужчины о причинах его поступка.

После рассмотрения всех обстоятельств дела судья Татьяна Кидыба признала военнообязанного виновным в уклонении от военного учета. Ему назначили наказание в размере 5100 гривен штрафа.