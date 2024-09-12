Как суд наказал жителя Ровенской области, не пришедшего в ТЦК из-за несогласия с решением ВВК

Судья. Фото иллюстративное: zmist.pl.ua

Житель Ровенской области, несмотря на получение повестки, не пришел в ТЦК. Свой поступок он объяснил несогласием с результатами ВВК.

Об этом говорится в приговоре, который Дубровицкий районный суд Ровенской области вынес в среду, 4 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, ВВК признала обвиняемого пригодным к военной службе. После этого мужчина получил боевую повестку и должен был 2 мая 2023 года явиться в ТЦК для отправки на службу, однако не сделал этого. Следствием игнорирования повестки стало возбуждение в отношении фигуранта уголовного дела по факту уклонения от военного призыва во время мобилизации.

Решение суда

Во время судебного заседания военнообязанный свою вину не признал. Он заявил, что не проходил ни одной врачебной комиссии, а работники РТЦК вручили ему повестку незаконно, ведь он не служил в армии и не имел никакой подготовки.

Адвокат подсудимого попросил закрыть дело в отношении своего подзащитного. Правовед подчеркнул, что медицинский осмотр его клиента состоялся без соблюдения требований, указанных в приказе Министерства обороны "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ". По словам свидетеля, мужчину осмотрел только терапевт, а сам медосмотр проходил по упрощенной процедуре, тогда как, согласно действующему законодательству, военнообязанного должны были осмотреть хирург, психиатр, терапевт, невропатолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и офтальмолог. К тому же подсудимый во время прохождения так называемой ВВК не сдавал никаких анализов. Правда, официальную жалобу на результаты осмотра он никуда не подавал.

Несмотря на свидетельские показания и позицию стороны защиты, суд признал военнообязанного виновным в уклонении от военного призыва во время мобилизации. В качестве наказания ему назначили три года лишения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Решение суда в течение 30 дней со дня провозглашения можно оспорить путем подачи апелляции.