На Полтавщині чоловік отримав три роки, бо не взяв повістку

Перевірка документів у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Полтавській області чоловік категорично відмовився від мобілізації до лав Збройних сил України. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Обставини справи зберігаються у Реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що у серпні 2024 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Йому намагалися дати повістку для відправлення до військової частини. Проте військовозобов'язаний категорично відмовився її брати.

Під час суду чоловік провину визнав. Він пояснив, що працівники ТЦК дійсно намагалися дати йому повістку, проте він відмовився її отримувати та викликав поліцію. Після цього військові склали заяву про відмову від мобілізації.

Що вирішив суд

Взявши до уваги всі обставини справи, суд визнав чоловіка винним. Обвинуваченого засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловіка визнано винним у створенні відеороликів, спрямованих на зрив мобілізації. Його засудили за перешкоджання законній діяльності Сил оборони.

Також у Чернігівській області чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації через відмову отримати повістку.