На Полтавщине мужчина получил три года, потому что не взял повестку

Проверка документов в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Полтавской области мужчина категорически отказался от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Обстоятельства дела сохраняются в Реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в августе 2024 года мужчину признали годным к военной службе. Ему пытались дать повестку для отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный отказался ее брать.

Во время суда мужчина вину признал. Он объяснил, что работники ТЦК действительно пытались дать ему повестку, однако он отказался ее получать и вызвал полицию. После этого военные составили заявление об отказе от мобилизации.

Что решил суд

Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина признан виновным в создании видеороликов, направленных на срыв мобилизации. Его осудили за препятствование законной деятельности Сил обороны.

Также в Черниговской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации из-за отказа получить повестку.