На Полтавщине мужчина получил три года, потому что не взял повестку

На Полтавщине мужчина отказался взять повестку — что решил суд
В Полтавской области мужчина категорически отказался от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
Обстоятельства дела сохраняются в Реестре судебных дел.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в августе 2024 года мужчину признали годным к военной службе. Ему пытались дать повестку для отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный отказался ее брать.
Во время суда мужчина вину признал. Он объяснил, что работники ТЦК действительно пытались дать ему повестку, однако он отказался ее получать и вызвал полицию. После этого военные составили заявление об отказе от мобилизации.
Что решил суд
Приняв во внимание все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина признан виновным в создании видеороликов, направленных на срыв мобилизации. Его осудили за препятствование законной деятельности Сил обороны.
Также в Черниговской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации из-за отказа получить повестку.
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