На Полтавщині чоловіка засудили на три роки за ухилення від мобілізації

Полтавський об’єднаний ТЦК та СП. Фото: "Полтавська Думка"

У місті Кременчук Полтавської області військовозобов'язаний не поїхав до навчального центру після проходження військово-лікарської комісії, посилаючись на астму та гіпертонію. У результаті чоловік отримав три роки ув’язнення за відмову мобілізуватися.

Про це повідомили у пресцентрі Полтавського ТЦК та СП.

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Деталі справи

Як повідомили у Полтавському ТЦК та СП, житель Кременчука вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації". У лютому 2024 року військово-лікарська комісія визнала військовозобов'язаного придатним до проходження військової служби, але чоловік не погодився з таким рішенням, адже "вважав себе хворим на астму та гіпертонію".

"У результаті чоловік відмовився отримувати повістку на відправку до навчального центру та у визначений час не прибув до ТЦК та СП. Таким чином він умисно здійснив кримінальне правопорушення. Військовослужбовці Кременчуцького районного ТЦК та СП склали акт відмови від отримання повістки та скерували документи для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Рішення суду

У суді чоловік сказав, що злякався потрапити на передову. Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у вчиненому.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

За даними Полтавського ТЦК та СП, це вже не перший реальний термін покарання, який отримали жителі Полтавщини за ухилення від мобілізації. Так, Котелевський районний суд 2 жовтня виніс обвинувальний вирок — три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині суд розглянув справу уродженки Косівського району Івано-Франківщини за обвинуваченням у фіктивному шлюбі, який допоміг військовозобов'язаному уникнути мобілізації. Жінці призначили умовне покарання.

Також Новини.LIVE писали, що на Полтавщині чоловік проігнорував повістку та не з'явився до ТЦК, бо "мав хворих родичів". Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання.