В Полтавской области мужчину осудили на три года за уклонение от мобилизации

Полтавский объединенный ТЦК и СП. Фото: "Полтавська Думка"

В городе Кременчуг Полтавской области военнообязанный не поехал в учебный центр после прохождения военно-врачебной комиссии, ссылаясь на астму и гипертонию. В результате мужчина получил три года заключения за отказ мобилизоваться.

Об этом сообщили в пресс-центре Полтавского ТЦК и СП.

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Детали дела

Как сообщили в Полтавском ТЦК и СП, житель Кременчуга совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьей "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". В феврале 2024 года военно-врачебная комиссия признала военнообязанного пригодным к прохождению военной службы, но мужчина не согласился с таким решением, ведь "считал себя больным астмой и гипертонией".

"В результате мужчина отказался получать повестку на отправку в учебный центр и в определенное время не прибыл в ТЦК и СП. Таким образом, он умышленно совершил уголовное правонарушение. Военнослужащие Кременчугского районного ТЦК и СП составили акт отказа от получения повестки и направили документы для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Решение суда

В суде мужчина сказал, что испугался попасть на передовую. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

По данным Полтавского ТЦК и СП, это уже не первый реальный срок наказания, который получили жители Полтавщины за уклонение от мобилизации. Так, Котелевский районный суд 2 октября вынес обвинительный приговор — три года лишения свободы.

Напомним, во Львовской области суд рассмотрел дело уроженки Косовского района Ивано-Франковской области по обвинению в фиктивном браке, который помог военнообязанному избежать мобилизации. Женщине назначили условное наказание.

Также Новини.LIVE писали, что на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку и не явился в ТЦК, потому что "имел больных родственников". Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание.