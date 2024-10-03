У Полтавській області ТЦК оштрафував чоловіка, не вручивши повістки. Суд виніс рішення.

Засідання суду. Ілюстративне фото: Зарічанський районний суд м. Суми

У Полтавській області чоловік через суд домігся скасування штрафу в розмірі 17 тис. грн, накладеного місцевим територіальним центором комплектування і соціальної підтримки через неявку за повісткою. При цьому він її не отримував.

Про цю подію дізнався "Апостроф".

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Обставини справи

Чоловік 24 липня прибув до Карлівського РТЦК та СП, щоб подати документи на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією.

Там йому повідомили, що він оголошений у розшук за неявку за повісткою. Того ж дня склали на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення та винесли постанову про штраф у розмірі 17 тис. грн.

Однак протокол йому на руки не дали, лише видали роздруковані реквізити для оплати штрафу.

Враховуючи той факт, що чоловік повістку не отримував та мав законні підстави для відстрочки — догляд за 73-річною матір'ю, інвалідом 2-ї групи, він звернувся до суду з позовом про скасування штрафу та закриття провадження у справі.

Рішення суду

Враховуючи той факт, що ТЦК та СП не надав суду належних доказів вручення повістки на певну дату, а також не підтвердив умисну неявку громадянина за повісткою, суд ухвалив рішення на користь позивача.

Штраф у розмірі 17 тис. грн було скасовано, а справу про адміністративне правопорушення — закрито.

Нагадаємо, у горах Закарпаття ледь не замерзли двоє чоловіків, які прямували в Румунію. Прикордонники затримали ухилянтів, доправили їх до місця обігріву та склали протоколи про адмінправопорушення.

Також ми писали, що у Волинській області підприємець незаконно оформляв ухилянтів через систему "Шлях", щоб вони мали можливість виїхати за кордон.