В Полтавской области ТЦК оштрафовал мужчину, не вручив повестки. Суд вынес решение.

Заседание суда. Иллюстративное фото: Заречанский районный суд г. Сумы

В Полтавской области мужчина через суд добился отмены штрафа в размере 17 тысяч гривен, наложенного местным территориальным центром комплектования и социальной поддержки из-за неявки по повестке. При этом он ее не получал.

Это событие узнал "Апостроф".

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Обстоятельства дела

Мужчина 24 июля прибыл в Карловский РТЦК и СП, чтобы подать документы на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Там ему сообщили, что он объявлен в розыск за неявку по повестке. В тот же день на мужчину составили протокол об административном правонарушении и вынесли постановление о штрафе в размере 17 000 грн.

Однако протокол ему на руки не дали, только выдали распечатанные реквизиты для оплаты штрафа.

Учитывая тот факт, что мужчина повестку не получал и имел законные основания для отсрочки — уход за 73-летней матерью, инвалидом 2-й группы, он обратился в суд с иском об отмене штрафа и закрытии производства по делу.

Решение суда

Учитывая тот факт, что ТЦК и СП не предоставил суду доказательств вручения повестки на определенную дату, а также не подтвердил умышленную неявку гражданина по повестке, суд принял решение в пользу истца.

Штраф в размере 17 тысяч гривен был отменен, а дело об административном правонарушении закрыто.

Напомним, в горах Закарпатья чуть не замерзли двое мужчин, направлявшихся в Румынию. Пограничники задержали уклонистов, доставили их на место обогрева и составили протоколы об админправонарушениях.

Также мы писали, что в Волынской области предприниматель незаконно оформлял уклонян через систему "Шлях", чтобы они имели возможность уехать за границу.