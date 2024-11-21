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На Львівщині працівниця ТЦК взяла хабар — що вирішив суд

21 листопада 2024 08:17
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині судили працівницю ТЦК, яку викрили на корупції
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області працівниця територіального центру комплектування взяла хабар у розмірі 1000 доларів. За ці кошти вона обіцяла оновити знайомому дані у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного. Суд визнав її винною та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачена є старшою офіцеркою відділення обліку мобілізаційної роботи одного з ТЦК.

Слідство встановило, що жінка за 1000 доларів пообіцяла чоловіку оновити дані у його тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, які підтверджують, що він перебуває на військовому обліку. Документи потрібні були чоловіку для працевлаштування. Крім того, він би більше не отримав повістку про виклик до іншого ТЦК. 

Після отримання неправомірної вигоди жінку затримали правоохоронці.

Під час судового засідання вона не визнала свою провину та заявила, що викривач є її знайомим. 

За її словами, на початку повномасштабного вторгнення він звернувся з проханням допомогти отримати дублікат військового документа, обіцяючи винагороду, але вона відмовила. Згодом він запитував про можливість відстрочки, а пізніше повідомив, що його зупинили працівники ТЦК, яким він заплатив за звільнення. Після цього випадку він втратив можливість вільно пересуватися і потребував оновлення військових документів.

Жінка наголосила, що чоловік був дуже наполегливим, тому вона виписала йому повістку на десять днів. Це дало дозвіл поїхати у відрядження на Закарпаття. Після цього вона взяла хабар у розмірі 1000 доларів.

Чоловік повідомив, що є підприємцем та ніколи не проходив військову службу. Для оновлення даних він звернувся до обвинуваченої, яка за 1000 доларів запропонувала йому поставити печатку та не проходити ВЛК. 

Після цього він пішов у поліцію та повідомив про корупцію.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною в отриманні хабаря. Їй призначили два роки ув'язнення з забороною працювати на посадах, пов’язаних з мобілізаційною роботою протягом трьох років.

Також вона повинна відшкодувати витрати на проведення експертиз, а 1000 доларів повернути викривачу.

Нагадаємо, у Києві чоловіка визнано винним у створенні відеороликів, спрямованих на зрив мобілізації. Його засудили за перешкоджання законній діяльності Сил оборони.

Також у Чернігівській області чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації через відмову отримати повістку.

суд корупція хабар Львівська область ТЦК та СП судові рішення

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