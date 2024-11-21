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Во Львовской области работник ТЦК взяла взятку — что решил суд

21 ноября 2024 08:17
Виктория Козырь - редактор
На Львовщине судили работника ТЦК, которую разоблачили на коррупции
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области работник территориального центра комплектования взяла взятку в размере 1000 долларов. За эти средства она обещала обновить знакомому данные во временном удостоверении военнообязанного. Суд признал ее виновной и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемая является старшим офицером отделения учета мобилизационной работы одного из ТЦК.

Следствие установило, что женщина за 1000 долларов пообещала мужчине обновить данные в его временном удостоверении военнообязанного, подтверждающие, что он находится на воинском учете. Документы нужны были мужчине для трудоустройства. Кроме того, он бы больше не получил повестку о вызове в другой ТЦК. 

После получения неправомерной выгоды женщину задержали правоохранители.

Во время судебного заседания она не признала свою вину и заявила, что разоблачитель является ее знакомым. 

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения он обратился с просьбой помочь получить дубликат военного документа, обещая вознаграждение, но она отказала. Впоследствии он спрашивал о возможности отсрочки, а позже сообщил, что его остановили работники ТЦК, которым он заплатил за освобождение. После этого случая он потерял возможность свободно передвигаться и нуждался в обновлении военных документов.

Женщина отметила, что мужчина был очень настойчивым, поэтому она выписала ему повестку на десять дней. Это дало разрешение поехать в командировку на Закарпатье. После этого она взяла взятку в размере 1000 долларов.

Мужчина сообщил, что является предпринимателем и никогда не проходил военную службу. Для обновления данных он обратился к обвиняемой, которая за 1000 долларов предложила ему поставить печать и не проходить ВВК. 

После этого он пошел в полицию и сообщил о коррупции.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в получении взятки. Ей назначили два года заключения с запретом работать на должностях, связанных с мобилизационной работой в течение трех лет.

Также она должна возместить расходы на проведение экспертиз, а 1000 долларов вернуть разоблачителю.

Напомним, в Киеве мужчина признан виновным в создании видеороликов, направленных на срыв мобилизации. Его судили за препятствование законной деятельности Сил обороны.

Также в Черниговской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации из-за отказа получить повестку.

суд коррупция взятка Львовская область ТЦК и СП судебные решения

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