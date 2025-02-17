Напад на працівника ТЦК у Жовкві — невідомі допомогли втекти чоловіку, якого хотіли мобілізувати

На Львівщині невідомі напали на працівника ТЦК — які причини
У понеділок, 17 лютого, у місті Жовква Львівської області стався напад на працівника Територіального центру комплектування (ТЦК). Двоє осіб нанесли йому порізи невстановленим гострим предметом.
Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.
Деталі нападу на працівника ТЦК
У військкоматі зазначили, що напад на військовослужбовця стався в обід на вулиці Львівська.
"Близько 11:30 військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом", — йдеться у повідомленні.
У ТЦК кажуть, що ймовірна причина нападу — спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Втекти чоловіку все ж вдалося. Зараз він перебуває у розшуку.
"За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП", — додали у військкоматі.
А в одній з київських шкіл учні на святковому заході насміхалися з працівників ТЦК та принижували військових.
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