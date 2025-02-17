Напад на працівника ТЦК у Жовкві — невідомі допомогли втекти чоловіку, якого хотіли мобілізувати

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У понеділок, 17 лютого, у місті Жовква Львівської області стався напад на працівника Територіального центру комплектування (ТЦК). Двоє осіб нанесли йому порізи невстановленим гострим предметом.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

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Деталі нападу на працівника ТЦК

У військкоматі зазначили, що напад на військовослужбовця стався в обід на вулиці Львівська.

"Близько 11:30 військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК кажуть, що ймовірна причина нападу — спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Втекти чоловіку все ж вдалося. Зараз він перебуває у розшуку.

"За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП", — додали у військкоматі.

Повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook

А в одній з київських шкіл учні на святковому заході насміхалися з працівників ТЦК та принижували військових.

Також ми розповідали, як та де можна оскаржити незаконні дії працівників ТЦК.