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На Львівщині невідомі напали на працівника ТЦК — які причини

17 лютого 2025 21:19
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Напад на працівника ТЦК у Жовкві — невідомі допомогли втекти чоловіку, якого хотіли мобілізувати
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 17 лютого, у місті Жовква Львівської області стався напад на працівника Територіального центру комплектування (ТЦК). Двоє осіб нанесли йому порізи невстановленим гострим предметом.

Про це повідомили у пресслужбі Львівського обласного ТЦК та СП.

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Деталі нападу на працівника ТЦК

У військкоматі зазначили, що напад на військовослужбовця стався в обід на вулиці Львівська.

"Близько 11:30 військовослужбовець Львівського РТЦК та СП супроводжував двох мобілізованих осіб до КНП "Жовківська лікарня" для проходження військово-лікарської комісії. Однак під час руху вулицею Львівська, о 11:45, на нього було скоєно зухвалий напад. Двоє невстановлених осіб атакували військовослужбовця, завдавши йому різані рани невідомим гострим предметом", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК кажуть, що ймовірна причина нападу — спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Втекти чоловіку все ж вдалося. Зараз він перебуває у розшуку.

"За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП", — додали у військкоматі.

Напад на працівника ТЦК у Жовкві
Повідомлення Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook

А в одній з київських шкіл учні на святковому заході насміхалися з працівників ТЦК та принижували військових. 

Також ми розповідали, як та де можна оскаржити незаконні дії працівників ТЦК.

Львівська область військові мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військовослужбовці
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