Нападение на работника ТЦК в Жовкве — неизвестные помогли убежать мужчине, которого хотели мобилизовать

На Львовщине неизвестные напали на работника ТЦК — какие причины
В понедельник, 17 февраля, в городе Жовква Львовской области произошло нападение на работника Территориального центра комплектования (ТЦК). Двое неизвестных нанесли ему порезы неустановленным острым предметом.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.
Детали нападения на работника ТЦК
В военкомате отметили, что нападение на военнослужащего произошло в обед на улице Львовская.
"Около 11:30 военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская в 11:45 на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", — говорится в сообщении.
В ТЦК говорят, что вероятная причина нападения — попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. Сбежать мужчине все же удалось. Сейчас он находится в розыске.
"По данному факту уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Параллельно продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП", — добавили в военкомате.
А в одной из киевских школ ученики на праздничном мероприятии насмехались над работниками ТЦК и унижали военных.
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