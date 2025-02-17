Нападение на работника ТЦК в Жовкве — неизвестные помогли убежать мужчине, которого хотели мобилизовать

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В понедельник, 17 февраля, в городе Жовква Львовской области произошло нападение на работника Территориального центра комплектования (ТЦК). Двое неизвестных нанесли ему порезы неустановленным острым предметом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.

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Детали нападения на работника ТЦК

В военкомате отметили, что нападение на военнослужащего произошло в обед на улице Львовская.

"Около 11:30 военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская в 11:45 на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", — говорится в сообщении.

В ТЦК говорят, что вероятная причина нападения — попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. Сбежать мужчине все же удалось. Сейчас он находится в розыске.

"По данному факту уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Параллельно продолжается служебное расследование во Львовском РТЦК и СП", — добавили в военкомате.

Сообщение Львовского областного ТЦК и СП в Facebook

А в одной из киевских школ ученики на праздничном мероприятии насмехались над работниками ТЦК и унижали военных.

Также мы рассказывали, как и где можно обжаловать незаконные действия работников ТЦК.