На Хмельниччині очільниця ВЛК вимагала хабар, її змусили платити штраф

Судове засідання. Фото ілюстративне: Суспільне

У Кам'янець-Подільську 57-річна позаштатна голова військово-лікарської комісії Світлана Яковенчук вимагала й отримала хабар у розмірі 300 доларів, за який обіцяла підтвердити статус ''обмежено придатного'' чоловіку з вадами слуху. За це їй призначили 51 тисячу гривень штрафу й відсторонили від роботи на рік.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Суду стало відомо, що у лютому цього року до обвинуваченої звернулася місцева жителька, брат якої був визнаний обмежено придатним до служби у війську через вади слуху.

Він мав повторно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження діагнозу, тож жінка хотіла дізнатися про перелік необхідних документів, а також узгодити місце та час проходження огляду.

Під час спілкування з лікаркою Світланою Яковенчук, яка виконувала обовʼязки голови ВЛК, остання запропонувала за 300 доларів визнати військовозобов’язаного непридатним чи обмежено придатним до служби.

Родичка військовозобов'язаного на пропозицію погодилась, однак звернулася до правоохоронців, які задокументували злочинні дії підозрюваної. Світлану Яковенчук затримала під час передачі хабаря.

Що вирішив суд

У суді лікарка свою провину визнала. Суддя визнав Світлану Яковенчук винною у одержанні неправомірної вигоди й призначив жінці 51 тисячу гривень штрафу.

Окрім того, обвинувачена протягом року не матиме права обіймати посади у військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісіях.