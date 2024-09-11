В Хмельнитчине глава ВЛК требовала взятку, ее заставили платить штраф

Судебное заседание. Фото иллюстративное: Суспільне

В Каменец-Подольске 57-летняя внештатная глава военно-врачебной комиссии Светлана Яковенчук требовала и получила взятку в размере 300 долларов, за которую обещала подтвердить статус ''ограниченно годного'' мужчине с изъянами слуха. За это ей назначили 51 тысячу гривен штрафа и отстранили от работы в год.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности дела

Суду стало известно, что в феврале этого года к обвиняемой обратилась местная жительница, брат которой был признан ограниченно годным для службы в армии из-за пороков слуха.

Он должен был повторно пройти военно-врачебную комиссию для подтверждения диагноза, поэтому женщина хотела узнать перечень необходимых документов, а также согласовать место и время прохождения осмотра.

Во время общения с врачом Светланой Яковенчук, исполнявшей обязанности председателя ВВК, последняя предложила за 300 долларов признать военнообязанного непригодным или ограниченно годным к службе.

Родственница военнообязанного по предложению согласилась, однако обратилась к правоохранителям, задокументировавшим преступные действия подозреваемой. Светлану Яковенчук задержала во время передачи взятки.

Что решил суд

В суде врач свою вину признала. Судья признал Светлану Яковенчук виновной в получении неправомерной выгоды и назначил женщине 51 тысячу гривен штрафа.

Кроме того, обвиняемая в течение года не будет иметь права занимать должности в военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссиях.