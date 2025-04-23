Завідувачку лікарні в Ніжині засудили за підробку довідки для МСЕК

Підпис документів. Фото ілюстративне: Freepik

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області виніс вирок у справі завідувачки терапевтичного відділення місцевої лікарні. ЇЇ визнали винною у службовому підробленні документів на користь військовослужбовця.

Про це йдеться у судовому вироку, який оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У суді встановлено, що медикиня, перебуваючи на посаді завідувачки відділення КНП "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького", двічі, а саме 16 та 22 червня 2022 року, свідомо внесла до офіційних документів неправдиві відомості.

У виписках із медичної карти стаціонарного хворого вона вказала, що військовослужбовець перебував на лікуванні у терапевтичному відділенні з 2 по 16 червня, хоча насправді лікування та обстеження не проводились.

Підроблені виписки були оформлені належним чином — із підписом лікарки та її особистою печаткою. Згодом ці документи були передані до Ніжинської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, яка, керуючись ними, ухвалила рішення про встановлення військовому третьої групи інвалідності.

Під час слідства обвинувачена визнала вину у повному обсязі, щиро розкаялася у скоєному та уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Суд затвердив угоду, визнав її винною за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та видача підробленого документа.

У підсумку жінці призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 000 гривень. Також її позбавлено права обіймати посади в медичній галузі, пов’язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, строком на один рік. Крім того, з неї стягнуто понад 13 500 гривень витрат на залучення експерта.

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