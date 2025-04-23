Заведующую больницей в Нежине осудили за подделку справки для МСЭК

Подпись документов. Фото иллюстративное: Freepik

Нежинский горрайонный суд Черниговской области вынес приговор по делу заведующей терапевтическим отделением местной больницы. Ее признали виновной в служебном подлоге документов в пользу военнослужащего.

Об этом говорится в судебном приговоре, который обнародовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В суде установлено, что медик, находясь в должности заведующей отделением КНП "Нежинская центральная городская больница имени Николая Галицкого", дважды, а именно 16 и 22 июня 2022 года, сознательно внесла в официальные документы ложные сведения.

В выписках из медицинской карты стационарного больного она указала, что военнослужащий находился на лечении в терапевтическом отделении со 2 по 16 июня, хотя на самом деле лечение и обследование не проводились.

Поддельные выписки были оформлены надлежащим образом — с подписью врача и ее личной печатью. Впоследствии эти документы были переданы в Нежинскую межрайонную медико-социальную экспертную комиссию, которая, руководствуясь ими, приняла решение об установлении военному третьей группы инвалидности.

Во время следствия обвиняемая признала вину в полном объеме, искренне раскаялась в содеянном и заключила соглашение о признании виновности с прокурором. Суд утвердил соглашение, признал ее виновной по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины — внесение заведомо ложных сведений в официальный документ и выдача поддельного документа.

В итоге женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 34 000 гривен. Также она лишена права занимать должности в медицинской отрасли, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, сроком на один год. Кроме того, с нее взыскано более 13 500 гривен расходов на привлечение эксперта.

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