На Львівщині чоловік майже два роки ухилявся від мобілізації — як його покарав суд

Працівники ТЦК перевіряють хлопця. Фото ілюстративне: promin.cv.ua

У Львівській області чоловік після отримання повістки майже два роки ухилявся від мобілізації. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Стрийський міськрайонний суд Львівської області ухвалив у середу, 16 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у червні 2023 року фігурант пройшов ВЛК, яка підтвердила, що він придатний до військової служби. Після цього чоловік отримав повістку, однак до ТЦК та СП не з'явився.

Рішення суду

Під час судового засідання військовозобов'язаний визнав свою провину. За словами чоловіка, військовослужбовців РТЦК та СП затримали його в магазині, після чого відправили на проходження ВЛК. До військкомату він не прийшов, бо доглядає брата, хоча й не оформлював опікунство.

"Просить не карати, оскільки має брата, тому не може служити у ЗСУ", — йдеться у вироку.

Фігуранта визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) та засудили до трьох років позбавлення волі. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за неявку до ТЦК та СП. Суд скасував це покарання.

Також ми повідомляли про вирок військовослужбовцю, який у Києві побив цивільного. Чоловіку призначили покарання у вигляді іспитового строку.