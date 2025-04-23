На Львовщине мужчина почти два года уклонялся от мобилизации — как его наказал суд

Сотрудники ТЦК проверяют парня. Фото иллюстративное: promin.cv.ua

Во Львовской области мужчина после получения повестки почти два года уклонялся от мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес в среду, 16 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в июне 2023 года фигурант прошел ВВК, которая подтвердила, что он пригоден к военной службе. После этого мужчина получил повестку, однако в ТЦК и СП не явился.

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Решение суда

Во время судебного заседания военнообязанный признал свою вину. По словам мужчины, военнослужащие РТЦК и СП задержали его в магазине, после чего отправили на прохождение ВВК. В военкомат он не пришел, потому что ухаживает за братом, хотя и не оформлял опекунство.

"Просит не наказывать, поскольку имеет брата, поэтому не может служить в ВСУ", — говорится в приговоре.

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Фигуранта признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) и приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за неявку в ТЦК и СП. Суд отменил это наказание.

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Также мы сообщали о приговоре военнослужащему, который в Киеве избил гражданского. Мужчине назначили наказание в виде испытательного срока.

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