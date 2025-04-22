Суд скасував штраф за неявку до ТЦК через відсутність повістки

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Третій апеляційний адміністративний суд скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який раніше наклали на чоловіка за нібито неявку до територіального центру комплектування. Суд дійшов висновку, що в матеріалах справи відсутні належні докази того, що повістку було вручено відповідно до вимог закону.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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На громадянина було складено адміністративну постанову за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП — за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з нею, чоловік не з’явився до ТЦК у визначену дату без поважних причин, за що був оштрафований на 17 тисяч гривень.

Однак у суді першої інстанції чоловік не зміг оскаржити цю постанову — тоді суд визнав його винним, наголосивши, що причиною правопорушення є особисте безвідповідальне ставлення до обов’язків військового обліку.

Втім, апеляційна інстанція стала на бік громадянина. Як встановив суд, у матеріалах справи немає жодних доказів фактичного вручення повістки. Також не зазначено точної дати, на яку чоловік мав з’явитися до ТЦК, і немає підтвердження того, що його взагалі повідомили в належному порядку. Суд наголосив, що повідомлення має здійснюватися згідно з вимогами законодавства, а відсутність такого вручення — ключова процесуальна вада.

Окрім цього, суд визнав, що чоловіка притягнули до відповідальності за нормою, яка набула чинності лише 19 травня 2024 року — після того, як, за даними ТЦК, він мав з’явитися. Суддя вирішив, що застосування цієї норми у цій справі є юридично безпідставним.

Нагадаємо, на Львівщині судили військовослужбовця, який самовільно залишив частину та вбив свою матір.

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