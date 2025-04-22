Суд отменил штраф за неявку в ТЦК из-за отсутствия повестки

Судейский молоток. Фото: Freepik

Третий апелляционный административный суд отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, который ранее наложили на мужчину за якобы неявку в территориальный центр комплектования. Суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства того, что повестка была вручена в соответствии с требованиями закона.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Мужчину оштрафовали за неявку в ТЦК, а повестка ему так и не поступила

На гражданина было составлено административное постановление по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП — за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно ей, мужчина не явился в ТЦК в определенную дату без уважительных причин, за что был оштрафован на 17 тысяч гривен.

Однако в суде первой инстанции мужчина не смог обжаловать это постановление — тогда суд признал его виновным, отметив, что причиной правонарушения является личное безответственное отношение к обязанностям воинского учета.

Впрочем, апелляционная инстанция стала на сторону гражданина. Как установил суд, в материалах дела нет никаких доказательств фактического вручения повестки. Также не указана точная дата, на которую мужчина должен был явиться в ТЦК, и нет подтверждения того, что его вообще уведомили в надлежащем порядке. Суд отметил, что сообщение должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства, а отсутствие такого вручения — ключевой процессуальный недостаток.

Кроме этого, суд признал, что мужчину привлекли к ответственности по норме, которая вступила в силу только 19 мая 2024 года — после того, как, по данным ТЦК, он должен был явиться. Поэтому судья решил, что применение этой нормы в этом деле является юридически безосновательным.

Напомним, на Львовщине судили военнослужащего, который самовольно оставил часть и убил свою мать.

А во Львове объявили приговор мужчине, который взламывал банковские приложения на краденых телефонах.