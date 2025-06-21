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Головна ТЦК На Черкащині працівник ТЦК збив жінку і втік з місця ДТП

На Черкащині працівник ТЦК збив жінку і втік з місця ДТП

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Дата публікації: 21 червня 2025 20:32
У Звенигородці працівник ТЦК на автомобілі збив велосипедистку і втік з місця аварії — у військкоматі вибачилися
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: hromadske.radio
Ключові моменти Працівник ТЦК скоїв ДТП

У Звенигородці Черкаської області сталася ДТП за участі військовослужбовця Територіального центру комплектування (ТЦК). Працівник військкомату збив жінку і втік з місця аварії.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаського обласного ТЦК в суботу, 21 червня.

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Працівник ТЦК скоїв ДТП

За інформацією самого військкомату, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 червня. Водій автомобіля "Volkswagen Passat" на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

"Особу керманича, а також його місцезнаходження встановлено. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України", — йдеться у повідомленні.

У військкоматі додали, що керманичу повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1) та про підозру у залишенні особи в небезпеці (стаття 135). Чоловіку загрожує покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

"Приносимо щирі вибачення потерпілій щодо ситуації, яка сталася. Ми глибоко шкодуємо про інцидент та бажаємо жінці якнайшвидшого одужання", — підсумували в ТЦК.

ТЦК дтп
Повідомлення ТЦК у Facebook

Раніше ми писали, що росіяни поширили фейк про нібито ДТП за участі працівників військкомату у Хмельницькій області.

Також ми повідомляли, що у Києві сталася аварія за участю автомобіля ТЦК.

ДТП аварія Черкаська область автомобіль ТЦК та СП
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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