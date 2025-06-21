В Звенигородке работник ТЦК на автомобиле сбил велосипедистку и скрылся с места аварии - в военкомате извинились

Военнослужащий ВСУ. Фото: hromadske.radio

В Звенигородке Черкасской области произошло ДТП с участием военнослужащего Территориального центра комплектования (ТЦК). Работник военкомата сбил женщину и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасского областного ТЦК в субботу, 21 июня.

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По информации самого военкомата, дорожно-транспортное происшествие произошло 19 июня. Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Черновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"Личность водителя, а также его местонахождение установлено. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", — говорится в сообщении.

В военкомате добавили, что водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1) и о подозрении в оставлении лица в опасности (статья 135). Мужчине грозит наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

"Приносим искренние извинения потерпевшей относительно ситуации, которая произошла. Мы глубоко сожалеем об инциденте и желаем женщине скорейшего выздоровления", — подытожили в ТЦК.

Сообщение ТЦК в Facebook

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