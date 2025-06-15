ДТП за участі працівників ТЦК та СП на Хмельниччині в Ізяславі — у ЦПД спростували фейк росіян

Росіяни вигадали про ТЦК новий фейк — у ЦПД виступили із заявою
Росіяни поширили у Telegram-каналах новий фейк щодо працівників ТЦК. Мова йде про нібито ДТП за участі працівників військкомату у Хмельницькій області.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) в неділю, 15 червня.
Фейк про ТЦК
Як повідомили у ЦПД, російські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію про те, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області нібито працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння сіли за кермо, не впоралися з керуванням, не вписалися у поворот і злетіли в кювет.
Що кажуть у військкоматі
У Хмельницькому обласному ТЦК та СП в Facebook також спростували інформацію про ДТП за участі військовослужбовців.
"Дана інформація не відповідає дійсності. Ні зазначений автомобіль, ні військовослужбовці не мають жодного відношення до Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.
Також ми писали, що черговий скандал із одеським ТЦК виявився фейком.
А в англомовному сегменті соціальної мережі Х спостерігається сплеск дезінформаційних операцій щодо мобілізації.
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