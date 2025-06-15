ДТП за участі працівників ТЦК та СП на Хмельниччині в Ізяславі — у ЦПД спростували фейк росіян

Перевірка документів. Ілюстративне фото: Слідство. Інфо

Росіяни поширили у Telegram-каналах новий фейк щодо працівників ТЦК. Мова йде про нібито ДТП за участі працівників військкомату у Хмельницькій області.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) в неділю, 15 червня.

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Фейк про ТЦК

Як повідомили у ЦПД, російські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію про те, що в Ізяславі Шепетівського району Хмельницької області нібито працівники ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння сіли за кермо, не впоралися з керуванням, не вписалися у поворот і злетіли в кювет.

Фейкове повідомлення про ДТП. Фото: ЦПД

Що кажуть у військкоматі

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП в Facebook також спростували інформацію про ДТП за участі військовослужбовців.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Ні зазначений автомобіль, ні військовослужбовці не мають жодного відношення до Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ТЦК у Facebook

Також ми писали, що черговий скандал із одеським ТЦК виявився фейком.

А в англомовному сегменті соціальної мережі Х спостерігається сплеск дезінформаційних операцій щодо мобілізації.