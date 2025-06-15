Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В РФ придумали о ТЦК новый фейк — в ЦПД выступили с заявлением

В РФ придумали о ТЦК новый фейк — в ЦПД выступили с заявлением

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 15:27
ДТП с участием работников ТЦК и СП в Хмельницкой области в Изяславе - в ЦПД опровергли фейк россиян
Проверка документов. Иллюстративное фото: Следствие.Инфо
Ключові моменти Фейк о ТЦК Что говорят в военкомате

Россияне распространили в Telegram-каналах новый фейк относительно работников ТЦК. Речь идет о якобы ДТП с участием работников военкомата в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) в воскресенье, 15 июня.

Реклама
Читайте также:

Фейк о ТЦК

Как сообщили в ЦПД, российские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о том, что в Изяславе Шепетовского района Хмельницкой области якобы работники ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения сели за руль, не справились с управлением, не вписались в поворот и слетели в кювет.

ТЦК дтп
Фейковое сообщение о ДТП. Фото: ЦПД

Что говорят в военкомате

В Хмельницком областном ТЦК и СП в Facebook также опровергли информацию о ДТП с участием военнослужащих.

"Данная информация не соответствует действительности. Ни указанный автомобиль, ни военнослужащие не имеют никакого отношения к Шепетовскому районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

ДТП ТЦК
Сообщение ТЦК в Facebook

Также мы писали, что очередной скандал с одесским ТЦК оказался фейком.

А в англоязычном сегменте социальной сети Х наблюдается всплеск дезинформационных операций по мобилизации.

ДТП фейки пропаганда ТЦК и СП ЦПД
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации