ДТП с участием работников ТЦК и СП в Хмельницкой области в Изяславе - в ЦПД опровергли фейк россиян

Проверка документов. Иллюстративное фото: Следствие.Инфо

Россияне распространили в Telegram-каналах новый фейк относительно работников ТЦК. Речь идет о якобы ДТП с участием работников военкомата в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) в воскресенье, 15 июня.

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Фейк о ТЦК

Как сообщили в ЦПД, российские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о том, что в Изяславе Шепетовского района Хмельницкой области якобы работники ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения сели за руль, не справились с управлением, не вписались в поворот и слетели в кювет.

Фейковое сообщение о ДТП. Фото: ЦПД

Что говорят в военкомате

В Хмельницком областном ТЦК и СП в Facebook также опровергли информацию о ДТП с участием военнослужащих.

"Данная информация не соответствует действительности. Ни указанный автомобиль, ни военнослужащие не имеют никакого отношения к Шепетовскому районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Сообщение ТЦК в Facebook

Также мы писали, что очередной скандал с одесским ТЦК оказался фейком.

А в англоязычном сегменте социальной сети Х наблюдается всплеск дезинформационных операций по мобилизации.