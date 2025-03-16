Мешканець Буковини вдруге виграв суд в ТЦК

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Полтавська ОВА

На Буковині чоловік вдруге виграв суд у Територіального центру комплектування (ТЦК). Причиною суду стало те, що ТЦК відмовлявся надавати жителю Буковини відстрочку від призову під час мобілізації.

Про це йдеться у рішенні Чернівецького окружного адмінсуду.

Читайте також:

Мешканець Буковини вдруге виграв суд у ТЦК

Зазначається, що підставою для відстрочки є навчання позивача в іноземному вищому навчальному закладі. Спершу суд зобов’язував ТЦК повторно розглянути документи чоловіка. Однак після другої відмови суддя змусив ТЦК оформити йому відстрочку.

Як вказано у рішенні, до суду звернувся буковинець, який є студентом денної форми навчання Академії міжнародного та регіонального співробітництва ім. Зигмунта Глогера у місті Воломін (Польща). Чоловік здобуває освітній рівень бакалавра та двічі звертався до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Торік у липні буковинець вперше звернувся до ТЦК, але отримав відмову. Причиною було те, що він нібито не дотримався порядку особистої подачі документів та через невідповідність сертифіката про здобування освіти. Однак у вересні Чернівецький окружний адмінсуд частково задовольнив його позов, визнав протиправним та скасував рішення про відмову в наданні відстрочки, зобов’язавши ТЦК повторно розглянути документи.

У листопаді ТЦК повідомив, що рішення було переглянуто і чоловіку знову відмовили у наданні відстрочки. Причиною відмови стало те, що сертифікат чоловіка не містить відомостей про раніше здобуту освіту, не підтверджена достовірність довідки. А також за даними системи "Оберіг" чоловік навчається у Чернівецькому фаховому коледжі.

Однак після другої відмови буковинець знову пішов до суду, щоб визнати її незаконною та отримати відстрочку.

"Проаналізувавши підстави для відмови у наданні відстрочки, суд звертає увагу, що ТЦК не заперечується факт навчання позивача в іноземному вищому закладі освіти, однак ним акцентується увага на формальностях щодо оформлення документів, які підтверджують право на відстрочку", — йдеться у рішенні суду.

Суддя звернув увагу, що на момент вступу до іноземного ВНЗ позивач закінчив навчання у "Чернівецькому фаховому коледжі" і ступінь освіти (бакалавр), який він зараз здобуває, є вищим від уже отриманого (молодший спеціаліст). Таким чином суддя підтвердив, що позивач має право на отримання відстрочки від мобілізації.

Розглянувши позов, суддя Олег Анісімов, визнав протиправним та скасував протокол комісії при ТЦК про відмову в наданні відстрочки. Суддя зобов’язав ТЦК оформити чоловіку відстрочку. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що Тростянецький районний суд Вінницької області розглянув справу щодо обвинуваченого військовозобов'язаного, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Таким чином він порушивши Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім того, у Кропивницькому суд виніс вирок чоловіку, який адміністрував Telegram-канал із даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції. Його визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та засудили.