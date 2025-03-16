Житель Буковины во второй раз выиграл суд в ТЦК

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Полтавская ОГА

На Буковине мужчина во второй раз выиграл суд у Территориального центра комплектования (ТЦК). Причиной суда стало то, что ТЦК отказывался предоставлять жителю Буковины отсрочку от призыва по мобилизации.

Об этом говорится в решении Черновицкого окружного админсуда.

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Житель Буковины во второй раз выиграл суд у ТЦК

Отмечается, что основанием для отсрочки является обучение истца в иностранном высшем учебном заведении. Сначала суд обязывал ТЦК повторно рассмотреть документы мужчины. Однако после второго отказа судья заставил ТЦК оформить ему отсрочку.

Как указано в решении, в суд обратился буковинец, который является студентом дневной формы обучения Академии международного и регионального сотрудничества им. Зигмунта Глогера в городе Воломин (Польша). Мужчина получает образовательный уровень бакалавра и дважды обращался к ТЦК, чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

В прошлом году в июле буковинец впервые обратился в ТЦК, но получил отказ. Причиной было то, что он якобы не придерживался порядка личной подачи документов и из-за несоответствия сертификата о получении образования. Однако в сентябре Черновицкий окружной админсуд частично удовлетворил его иск, признал противоправным и отменил решение об отказе в предоставлении отсрочки, обязав ТЦК повторно рассмотреть документы.

В ноябре ТЦК сообщил, что решение было пересмотрено и мужчине снова отказали в предоставлении отсрочки. Причиной отказа стало то, что сертификат мужчины не содержит сведений о ранее полученном образовании, не подтверждена достоверность справки. А также, по данным системы "Оберег", мужчина учится в Черновицком профессиональном колледже.

Однако после второго отказа буковинец снова пошел в суд, чтобы признать его незаконным и получить отсрочку.

"Проанализировав основания для отказа в предоставлении отсрочки, суд обращает внимание, что ТЦК не отрицает факт обучения истца в иностранном высшем учебном заведении, однако им акцентируется внимание на формальностях по оформлению документов, подтверждающих право на отсрочку", — говорится в решении суда.

Судья обратил внимание, что на момент поступления в иностранный вуз истец закончил обучение в "Черновицком профессиональном колледже" и степень образования (бакалавр), которую он сейчас получает, выше уже полученной (младший специалист). Таким образом судья подтвердил, что истец имеет право на получение отсрочки от мобилизации.

Рассмотрев иск, судья Олег Анисимов, признал противоправным и отменил протокол комиссии при ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки. Судья обязал ТЦК оформить мужчине отсрочку. Решение еще можно обжаловать.

Напомним, что Тростянецкий районный суд Винницкой области рассмотрел дело в отношении обвиняемого военнообязанного, который уклонился от призыва на военную службу по мобилизации. Таким образом он нарушил Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, в Кропивницком суд вынес приговор мужчине, который администрировал Telegram-канал с данными о передвижении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции. Его признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и осудили.