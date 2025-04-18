Мобілізація резервістів в квітні 2025 - у якому ТЦК можуть мобілізувати

Українські резервісти. Фото: "АрміяInform"

Резервістів може мобілізувати не тільки той територіальний центр комплектування, в якому вони перебувають на обліку. В умовах воєнного стану це право має будь-який ТЦК на території України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Хто такі резервісти

Однією із категорій громадян, які перебувають на військовому обліку, є резервісти.

Це ті громадяни, які у минулому проходили військову службу, чи то як строковики, чи то на контракті.

Резервістів мобілізують частіше, ніж військовозобов’язаних, які не проходили військову службу.

Де їх можуть мобілізувати

Мобілізація резервістів — це складова частина загального мобілізаційного процесу, який триває в Україні після запровадження воєнного стану.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи питання щодо мобілізації резервістів, зазначив, що їх необов’язково може мобілізувати тільки той територіальний центр комплектування, де вони перебувають на військовому обліку.

"Згідно з частиною 1 статті 39 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", на військову службу під час мобілізації призиваються резервісти, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть забронювати від мобілізації резервістів.

Додамо, ми повідомляли про те, що таке військовий резерв і ким він комплектується.