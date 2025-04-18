Мобилизация резервистов в апреле 2025 - в каком ТЦК могут мобилизовать

Украинские резервисты. Фото: "АрміяInform"

Резервистов может мобилизовать не только тот территориальный центр комплектования, в котором они находятся на учете. В условиях военного положения это право имеет любой ТЦК на территории Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Кто такие резервисты

Одной из категорий граждан, состоящих на воинском учете, являются резервисты.

Это те граждане, которые в прошлом проходили военную службу, то ли как срочники, то ли на контракте.

Резервистов мобилизуют чаще, чем военнообязанных, которые не проходили военную службу.

Где их могут мобилизовать

Мобилизация резервистов — это составная часть общего мобилизационного процесса, который продолжается в Украине после введения военного положения.

Юрист Владислав Дерий, комментируя вопрос о мобилизации резервистов, отметил, что их необязательно может мобилизовать только тот территориальный центр комплектования, где они находятся на воинском учете.

"Согласно части 1 статьи 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу по мобилизации призываются резервисты, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забронировать от мобилизации резервистов.

Добавим, мы сообщали о том, что такое военный резерв и кем он комплектуется.