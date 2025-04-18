Мобилизация резервистов в апреле 2025 - в каком ТЦК могут мобилизовать

Мобилизация резервиста — какой ТЦК его призовет
Резервистов может мобилизовать не только тот территориальный центр комплектования, в котором они находятся на учете. В условиях военного положения это право имеет любой ТЦК на территории Украины.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Кто такие резервисты
Одной из категорий граждан, состоящих на воинском учете, являются резервисты.
Это те граждане, которые в прошлом проходили военную службу, то ли как срочники, то ли на контракте.
Резервистов мобилизуют чаще, чем военнообязанных, которые не проходили военную службу.
Где их могут мобилизовать
Мобилизация резервистов — это составная часть общего мобилизационного процесса, который продолжается в Украине после введения военного положения.
Юрист Владислав Дерий, комментируя вопрос о мобилизации резервистов, отметил, что их необязательно может мобилизовать только тот территориальный центр комплектования, где они находятся на воинском учете.
"Согласно части 1 статьи 39 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу по мобилизации призываются резервисты, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли забронировать от мобилизации резервистов.
Добавим, мы сообщали о том, что такое военный резерв и кем он комплектуется.
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