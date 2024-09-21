Мобілізація офіцерів запасу в Україні 2024 - кого можуть призвати та як це відбувається

Офіцери запасу під час навчання. Фото: "АрміяInform"

Офіцери запасу є тією категорією військовозобов’язаних, які мають бути мобілізованими в особливий період. Та частина офіцерів запасу може отримати відстрочку від мобілізації.

Про це розповіли фахівці юридичної компанії "Бачинський і партнери".

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Мобілізація офіцерів запасу

В Україні продовжується мобілізація усіх військовозобов’язаних громадян, які перебувають на військовому обліку.

Зокрема, мобілізують таку категорію військовозобов’язаних, як офіцери запасу. Втім, мобілізації підлягають не усі офіцери запасу.

Кого з офіцерів запасу не можуть призвати до лав ЗСУ

Так, не можуть бути мобілізовані офіцери запасу, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах і заброньовані керівництвом підприємств.

Крім того, відстрочку від мобілізації можуть отримати ті офіцери запасу, які: