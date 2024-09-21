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Мобілізація офіцерів запасу — кого з них ТЦК не має права мобілізувати

21 вересня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація офіцерів запасу в Україні 2024 - кого можуть призвати та як це відбувається
Офіцери запасу під час навчання. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Офіцери запасу є тією категорією військовозобов’язаних, які мають бути мобілізованими в особливий період. Та частина офіцерів запасу може отримати відстрочку від мобілізації.

Про це розповіли фахівці юридичної компанії "Бачинський і партнери".

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В Україні продовжується мобілізація усіх військовозобов’язаних громадян, які перебувають на військовому обліку.

Зокрема, мобілізують таку категорію військовозобов’язаних, як офіцери запасу. Втім, мобілізації підлягають не усі офіцери запасу.

Кого з офіцерів запасу не можуть призвати до лав ЗСУ

Так, не можуть бути мобілізовані офіцери запасу, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах і заброньовані керівництвом підприємств.

Крім того, відстрочку від мобілізації можуть отримати ті офіцери запасу, які:

  • утримують трьох чи більше неповнолітніх дітей;
  • мають дружину з інвалідністю або якщо у своїх батьків чи батьків дружини інвалідність І або ІІ груп;
  • є особами з інвалідністю або визнані тимчасово непридатними за станом здоровʼя;
  • зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують.

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