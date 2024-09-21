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Мобилизация офицеров запаса — кого из них ТЦК не имеет права мобилизовать

21 сентября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация офицеров запаса в Украине 2024 года - кого могут призвать и как это происходит
Офицеры запаса во время учебы. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Офицеры запаса являются категорией военнообязанных, которые должны быть мобилизованными в особый период. Но часть офицеров запаса может получить отсрочку от мобилизации.

Об этом рассказали специалисты юридической компании "Бачинський і партнери".

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Мобилизация офицеров запаса

В Украине продолжается мобилизация всех военнообязанных граждан, состоящих на военном учете.

В частности, мобилизуют такую категорию военнообязанных, как офицеры запаса. Впрочем, мобилизации подлежат не все офицеры запаса.

Кого из офицеров запаса не могут призвать в ряды ВСУ

Так, не могут быть мобилизованы офицеры запаса, работающие на критически важных для украинской экономики предприятиях и забронированные руководством предприятий.

Кроме того, отсрочку от мобилизации могут получить те офицеры запаса, которые:

  • содержат троих или более несовершеннолетних детей;
  • имеют жену с инвалидностью или если у его родителей или родителей жены инвалидность I или II групп;
  • являются лицами с инвалидностью или признаны временно непригодными по состоянию здоровья;
  • заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися в нем.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП офицеры запаса офицеры

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