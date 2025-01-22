Мобілізація до 25 років в Україні - коли ТЦК може призвати

Мобілізована українська молодь. Фото: УНІАН

Попри те, що мобілізаційний вік в Україні — 25 років, частину громадян можуть мобілізувати до досягнення цього віку. Це, зокрема, стосується громадян, які уже мають військовий квиток і були визнані обмежено придатними у військовий час.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Коли починається мобілізація

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Мобілізаційний вік в Україні — 25 років, саме після досягнення цього віку громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Кого можуть мобілізувати до 25 років

Але існують випадки, коли мобілізація громадянина можлива і до 25-річчя.

"Ви вже маєте військовий квиток, були визнані непридатним у мирний час і обмежено придатним у військовий. Тому після проходження ВЛК вас можуть мобілізувати без зайвих питань", — пояснив юрист Євген Корнійчук 22-річному громадянину, який звернувся до юристів з питанням.

Корнійчук також додав, що у випадку отримання повістки, громадянин має з’явитися до ТЦК, інакше на нього очікуватиме адміністративне покарання — штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого з українців можуть мобілізувати без ВЛК.

Додамо, ми повідомляли, кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово.