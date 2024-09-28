ВЛК для обмежено придатних - чи законно це після броні

Процес війсково-лікарської комісії. Фото: "Новини.PRO"

Обмежено придатні громадяни мають пройти військово-лікарську комісію, оскільки їхній статус уже не є чинним. ВЛК пройти треба навіть заброньованим громадянам, хоча їх не можуть мобілізувати до закінчення терміну бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Навіщо обмежено придатним потрібно пройти ВЛК

Військовозобов’язані громадяни, які до набуття чинності новим законом про мобілізацію мали статус "обмежено придатний", мають пройти військово-лікарську комісію.

Це потрібно для визначення їхнього актуального стану придатності до військової служби.

Чи мають проходити ВЛК заброньовані

Колишні обмежено придатні мають пройти військово-лікарську комісію навіть тоді, коли вони уже мають бронювання від мобілізації, бо ВЛК потрібна не для того, аби мобілізувати громадянина тут і зараз, а і для того, аби мати картину щодо придатних до військової служби у перспективі.

Тож, зазначив адвокат, пройти військово-лікарську комісію заброньованим обмежено придатним громадянам все ж необхідно — але, звісно ж, їх не можуть мобілізувати навіть за умови отримання рішення ВЛК про придатність такого громадянина до військової служби.

Нагадаємо, начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України, полковник Роман Горбач заявив, що 90% військовозобов'язаних чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних, військово-лікарська комісія визнає придатними до служби.

Додамо, що в Україні планують заборонити мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які визнані обмежено придатними до служби.