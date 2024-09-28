ВВК для ограниченно годных - законно ли это после брони

Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "Новини.PRO"

Ограниченно годные граждане должны пройти военно-врачебную комиссию, поскольку их статус уже не действует. ВВК пройти нужно даже забронированным гражданам, хотя их не могут мобилизовать до истечения срока бронирования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Военнообязанные граждане, которые до вступления в силу нового закона о мобилизации имели статус "ограниченно годный", должны пройти военно-врачебную комиссию.

Это необходимо для определения их актуального состояния годности к военной службе.

Должны ли проходить ВВК забронированные

Бывшие ограниченно годные должны пройти военно-врачебную комиссию даже тогда, когда они уже имеют бронирование от мобилизации, потому что ВВК нужна не для того, чтобы мобилизовать гражданина здесь и сейчас, а для того, чтобы иметь картину относительно годных к военной службе в перспективе.

Поэтому, отметил адвокат, пройти военно-врачебную комиссию забронированным ограниченно годным гражданам все же необходимо — но, конечно, их не могут мобилизовать даже при условии получения решения ВВК о пригодности такого гражданина к военной службе.

Напомним, начальник Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Роман Горбач заявил, что 90% военнообязанных мужчин, ранее имевших статус ограниченно годных, военно-врачебная комиссия признает годными к службе.

Добавим, что в Украине планируют запретить мобилизацию мужчин до 25 лет, которые признаны ограниченно годными к службе.