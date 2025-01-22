Мобилизация до 25 лет в Украине - когда ТЦК может призвать

Мобилизованная украинская молодежь. Фото: УНІАН

Несмотря на то, что мобилизационный возраст в Украине — 25 лет, часть граждан могут мобилизовать до достижения этого возраста. Это, в частности, касается граждан, которые уже имеют военный билет и были признаны ограниченно годными в военное время.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Когда начинается мобилизация

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Мобилизационный возраст в Украине - 25 лет, именно после достижения этого возраста граждан, состоящих на воинском учете, могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Но существуют случаи, когда мобилизация гражданина возможна и до 25-летия.

"Вы уже имеете военный билет, были признаны непригодным в мирное время и ограниченно годным в военное. Поэтому после прохождения ВВК вас могут мобилизовать без лишних вопросов", — объяснил юрист Евгений Корнийчук 22-летнему гражданину, который обратился к юристам с вопросом.

Корнийчук также добавил, что в случае получения повестки, гражданин должен явиться в ТЦК, иначе его будет ожидать административное наказание — штраф в размере от 17 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, кого из украинцев могут мобилизовать без ВВК.

Добавим, мы сообщали, кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно.