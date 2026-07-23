Мобілізація діючого військового: на Буковині оштрафували працівника ТЦК

Суд оштрафував працівника ТЦК. Фото: sud.ua, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

Суд у Чернівецькій області оштрафував на 17 тисяч гривень працівника ТЦК та СП. Він через неналежне виконання обов'язків повторно мобілізував чинного військовослужбовця а також чоловіка, у якого була відстрочка від призову. Посадовець не перевірив інформацію про проходження служби громадянином у державному реєстрі "Оберіг" під час проведення мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Помилки під час призову мобілізації

Начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень одного з ТЦК та СП неналежно виконував свої обов’язки.

Він отримав інформацію від чоловіка про те, що той уже проходить військову службу, однак не перевірив ці дані у реєстрі "Оберіг". Через це військового, який був мобілізований ще у липні 2024 року, повторно призвали на службу. При цьому повторно призваний чоловік насправді перебував у статусі СЗЧ.

Інший інцидент стався у травні 2026 року, коли громадянина відправили на службу попри наявність законних підстав для звільнення від призову.

Сам обвинувачений на судове засідання вирішив не з’являтися, але надіслав письмову заяву про повне визнання своєї провини у недбалому ставленні до військової служби. Суд призначив йому адміністративне покарання у вигляді штрафу в 17 тисяч гривень, але ця постанова ще може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Як писали Новини.LIVE раніше, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізував чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

Також ми повідомляли, що у Вінниці місцевий житель під час спілкування з представниками ТЦК дістав муляж гранати та погрожував її підірвати. Суд кваліфікував дії чоловіка як дрібне хуліганство.