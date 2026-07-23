Суд оштрафував працівника ТЦК за повторну мобілізацію чоловіка

Суд оштрафував працівника ТЦК. Фото: sud.ua, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

Суд у Чернівецькій області оштрафував на 17 тисяч гривень працівника ТЦК та СП. Він через неналежне виконання обов'язків повторно мобілізував чинного військовослужбовця а також чоловіка, у якого була відстрочка від призову. Посадовець не перевірив інформацію про проходження служби громадянином у державному реєстрі "Оберіг" під час проведення мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Помилки під час призову мобілізації

Начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень одного з ТЦК та СП неналежно виконував свої обов’язки.

Він отримав інформацію від чоловіка про те, що той уже проходить військову службу, однак не перевірив ці дані у реєстрі "Оберіг". Через це військового, який був мобілізований ще у липні 2024 року, повторно призвали на службу. При цьому повторно призваний чоловік насправді перебував у статусі СЗЧ.

Інший інцидент стався у травні 2026 року, коли громадянина відправили на службу попри наявність законних підстав для звільнення від призову.

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Сам обвинувачений на судове засідання вирішив не з’являтися, але надіслав письмову заяву про повне визнання своєї провини у недбалому ставленні до військової служби. Суд призначив йому адміністративне покарання у вигляді штрафу в 17 тисяч гривень, але ця постанова ще може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Як писали Новини.LIVE раніше, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізував чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

Також ми повідомляли, що у Вінниці місцевий житель під час спілкування з представниками ТЦК дістав муляж гранати та погрожував її підірвати. Суд кваліфікував дії чоловіка як дрібне хуліганство.