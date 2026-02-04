ВЛК за місцем проживання - чи можна пройти комісію не за місцем обліку

Місце обліку чи проживання — в який ТЦК іти на комісію
Військовозобов’язаний громадянин може пройти військово-лікарську комісію лише в тому ТЦК, де він перебуває на військовому обліку. Юристи пояснили, як вирішити ситуацію, коли особа живе у іншому населеному пункті.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
ВЛК — лише за місцем військового обліку
До юристів звернувся громадянин, який живе не за місцем військового обліку.
Чоловік поцікавився, де саме він має проходити військово-лікарську комісію — за місцем фактичного проживання чи за місцем перебування на військовому обліку.
"ВЛК громадянин повинен проходити за місцем перебування на військовому обліку незалежно від фактичного місця проживання", — наголосив у відповіді чоловіку юрист Владислав Дерій.
Адвокат Юрій Айвазян підтвердив цей факт.
"Громадянин може пройти ВЛК лише за направленням від того ТЦК, де він перебуває на військовому обліку", — зазначив юрист.
Як можна пройти ВЛК в іншому місці
Айвазян пояснив, яким є один із варіантів вирішення ситуації, коли особа живе не за місцем військового обліку.
"Якщо громадянин хоче пройти ВЛК в іншій місцевості, то йому потрібно стати на військовий облік в місцевому ТЦК", — підкреслив адвокат.
Юрій Айвазян додав, що у ситуації, коли через певний час громадянин захоче змінити місце роботи і проживання, то повторно проходити ВЛК не потрібно.
