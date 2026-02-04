Відео
Головна ТЦК Місце обліку чи проживання — в який ТЦК іти на комісію

Місце обліку чи проживання — в який ТЦК іти на комісію

Дата публікації: 4 лютого 2026 06:30
ВЛК за місцем проживання - чи можна пройти комісію не за місцем обліку
Громадяни на військово-лікарській комісії. Фото: dialog.ua

Військовозобов’язаний громадянин може пройти військово-лікарську комісію лише в тому ТЦК, де він перебуває на військовому обліку. Юристи пояснили, як вирішити ситуацію, коли особа живе у іншому населеному пункті.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

ВЛК — лише за місцем військового обліку

До юристів звернувся громадянин, який живе не за місцем військового обліку.

Чоловік поцікавився, де саме він має проходити військово-лікарську комісію — за місцем фактичного проживання чи за місцем перебування на військовому обліку.

"ВЛК громадянин повинен проходити за місцем перебування на військовому обліку незалежно від фактичного місця проживання", — наголосив у відповіді чоловіку юрист Владислав Дерій.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив цей факт.

"Громадянин може пройти ВЛК лише за направленням від того ТЦК, де він перебуває на військовому обліку", — зазначив юрист.

Як можна пройти ВЛК в іншому місці

Айвазян пояснив, яким є один із варіантів вирішення ситуації, коли особа живе не за місцем військового обліку.

"Якщо громадянин хоче пройти ВЛК в іншій місцевості, то йому потрібно стати на військовий облік в місцевому ТЦК", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що у ситуації, коли через певний час громадянин захоче змінити місце роботи і проживання, то повторно проходити ВЛК не потрібно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що говорить закон про строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарська комісія оформлює документи про непридатність до військової служби.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані місце проживання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
