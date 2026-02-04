ВВК по месту жительства - можно ли пройти комиссию не по месту учета

Граждане на военно-врачебной комиссии. Фото: dialog.ua

Военнообязанный гражданин может пройти военно-врачебную комиссию только в том ТЦК, где он находится на воинском учете. Юристы объяснили, как решить ситуацию, когда человек живет в другом населенном пункте.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК — только по месту воинского учета

К юристам обратился гражданин, который живет не по месту воинского учета.

Мужчина поинтересовался, где именно он должен проходить военно-врачебную комиссию — по месту фактического проживания или по месту пребывания на воинском учете.

"ВВК гражданин должен проходить по месту пребывания на воинском учете независимо от фактического места жительства", — отметил в ответе мужчине юрист Владислав Дерий.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил этот факт.

"Гражданин может пройти ВВК только по направлению от того ТЦК, где он находится на воинском учете", — отметил юрист.

Как можно пройти ВВК в другом месте

Айвазян объяснил, каков один из вариантов решения ситуации, когда лицо живет не по месту воинского учета.

"Если гражданин хочет пройти ВВК в другой местности, то ему нужно стать на воинский учет в местном ТЦК", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что в ситуации, когда через определенное время гражданин захочет сменить место работы и проживания, то повторно проходить ВВК не нужно.

