Військовозобов’язаний з Полтавщини не пішов до армії — що вирішив суд

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Хорольський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого жителя в ухиленні від призову під час мобілізації. Обвинувачений отримав повістку, але так і не з'явився у зазначену дату до територіального центру комплектування.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік не з'явився до ТЦК через сімейні обставини

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем міста Хорол. Він не працює, має середню освіту, раніше не судимий. Зазначається, що був визнаний придатним до військової служби після проходження медкомісії 10 жовтня 2024 року. Йому вручили повістку про необхідність з’явитися наступного дня для відправлення до військової частини. Попри попередження про відповідальність, чоловік без поважних причин не прибув до територіального центру комплектування.

У суді він повністю визнав свою вину та пояснив, що не зміг виконати вимоги через сімейні обставини. За словами обвинуваченого, він мешкає з матір’ю, яка потребує догляду і відмовляється проходити медобстеження. Також він наголосив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо замаху на його життя, а під час медогляду йому не повідомили про можливість оскаржити висновок ВЛК.

Суд врахував визнання вини, щире каяття, сприяння розслідуванню, відсутність обтяжуючих обставин, позитивну характеристику та те, що чоловік раніше не притягувався до відповідальності. З огляду на це, суд призначив мінімальне передбачене покарання — 3 роки позбавлення волі, проте звільнив його від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Також на нього покладено обов’язки періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

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