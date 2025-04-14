Военнообязанный с Полтавщины не пошел в армию — что решил суд

Судейский молоток. Фото: Freepik

Хорольский районный суд Полтавской области признал виновным местного жителя в уклонении от призыва по мобилизации. Обвиняемый получил повестку, но так и не явился в указанную дату в территориальный центр комплектования.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, обвиняемый является уроженцем города Хорол. Он не работает, имеет среднее образование, ранее не судим, отмечается, что он был признан годным к военной службе после прохождения медкомиссии 10 октября 2024 года. Ему вручили повестку о необходимости явиться на следующий день для отправки в воинскую часть. Несмотря на предупреждение об ответственности, мужчина без уважительных причин не прибыл в территориальный центр комплектования.

В суде он полностью признал свою вину и объяснил, что не смог выполнить требования по семейным обстоятельствам. По словам обвиняемого, он живет с матерью, которая нуждается в уходе и отказывается проходить медобследование. Также он отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве по покушению на его жизнь, а во время медосмотра ему не сообщили о возможности обжаловать заключение ВВК.

Суд учел признание вины, искреннее раскаяние, содействие расследованию, отсутствие отягчающих обстоятельств, положительную характеристику и то, что мужчина ранее не привлекался к ответственности. Учитывая это, суд назначил минимальное предусмотренное наказание — 3 года лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Также на него возложены обязанности периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

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