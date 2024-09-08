На Львівщині чоловік не прийшов до ТЦК через алкогольне сп'яніння — що вирішив суд

Суддя. Фото ілюстративне: zib.com.ua

На Львівщині 41-річний мешканець отримав повістку і не прийшов до ТЦК у зазначений час, бо був п'яним. Суддя призначив Миколі Ц. покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними слідства, у вересні 2023 року Микола Ц. із Львівської області пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби.

Пізніше чоловік отримав повістку до військової частини, але проігнорував її, що призвело до порушення кримінальної справи за фактом ухилення від мобілізації.

У суді 41-річний громадянин визнав свою провину, розповівши, що 16 вересня він дійсно пройшов ВЛК і йому дали повістку на 18 число. У вказаний день він прийшов у призначене місце, Миколу Ц., за його словами, возили по різних частинах, але ніхто не прийняв. Після цього йому сказали прийти 4 жовтня, проте у зазначений день він не пішов у військкомат, бо був п’яним.

Рішення суду

Стрийський міськрайонний суд Львівщини дослідив усі матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання — три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.