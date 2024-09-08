Во Львовской области мужчина не пришел в ТЦК из-за алкогольного опьянения — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: zib.com.ua

На Львовщине 41-летний житель получил повестку и не пришел в ТЦК в указанное время, потому что был пьян. Судья назначил Николаю Ц. наказание в виде трех лет заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, в сентябре 2023 Николай Ц. из Львовской области прошел ВВК, которая признала его пригодным к военной службе.

Позже мужчина получил повестку в воинскую часть, но проигнорировал ее, что привело к возбуждению уголовного дела по факту уклонения от мобилизации.

В суде 41-летний гражданин признал свою вину, рассказав, что 16 сентября он действительно прошел ВЛК, и ему дали повестку на 18 число. В указанный день он пришел в назначенное место, Николая Ц., по его словам, возили по разным частям, но никто не принял. После этого ему сказали прийти 4 октября, однако в указанный день он не пошел в военкомат, потому что был пьян.

Решение суда

Стрыйский горрайонный суд Львовской области исследовал все материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации, назначив наказание — три года тюрьмы. Приговор еще можно оспорить.