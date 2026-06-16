Мати з інвалідністю: коли ТЦК не звертає увагу на родичів

Громадяни стоять у черзі в ТЦК. Фото: korosten.today

Відстрочка, оформлена для догляду за кимось із батьків, має одну ключову умову: відсутність інших близьких родичів. Але в деяких випадках наявність цих родичів не має значення. Юристи пояснили, як оформити відстрочку саме у такому форматі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Сімейні підстави для отримання відстрочки

Військовозобов’язані громадяни мають право на законних підставах уникнути мобілізації до лав ЗСУ в особливий період. Це можливо після оформлення відстрочки від призову.

Законодавство визначає цілу низку підстав для надання відстрочок. Частина з них пов’язана із сімейними станом та обставинами військовозобов’язаних громадян.

Однією із найпоширеніших причин для відстрочки є догляд за близьким родичем. Це можуть бути батьки чи дружина військовозобов’язаного.

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Відстрочка для догляду: коли інші родичі не мають значення

До юристів звернувся громадянин, брат якого який планує оформити відстрочку для догляду за близьким родичем. Цим родичем є мати, у якої встановлена друга група інвалідності.

Громадянин поцікавився, чи може його брат отримати відстрочку, якщо сам цей громадянин перебуває за кордоном. Юристи пояснили, що теоретично це можливо, але у різних конкретних обставинах оформлення відбуватиметься по-різному.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Ваша мама має довідку ЛКК про потребу у постійному догляді, то Ваш брат має право на відстрочку за пунктом 9 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". За даною підставою брат зможе оформити відстрочку без Ваших заяв. Якщо ж довідки ЛКК немає, то Ваш брат матиме право на відстрочку за умови, що Ви знаходитесь за кордоном та надасте заяву, що не плануєте повертатись до України".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відстрочка для догляду накладає обмеження на повернення в Україну.

Громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, мають право виїжджати з ним за кордон. А от процес повернення до України, пояснили юристи, має певне суттєве обмеження, порушення якого може закрити для громадянина кордон. Особа, за якою здійснюють догляд, не може в’їхати назад до України раніше за того військовозобов’язаного, який отримав відстрочку для догляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи потрібне спільне проживання для отримання відстрочки для догляду.

Військовозобов’язаний громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, не повинен надавати до ТЦК довідку про спільне місце проживання чи реєстрації. Такої умови у Постанові КМУ №560 щодо відстрочки за такою причиною не вказано.