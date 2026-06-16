Мать с инвалидностью: когда ТЦК не обращает внимания на родственников

Граждане стоят в очереди в ТЦК. Фото: korosten.today

Отсрочка, оформленная для ухода за одним из родителей, имеет одно ключевое условие: отсутствие других близких родственников. Но в некоторых случаях наличие этих родственников не имеет значения. Юристы объяснили, как оформить отсрочку именно в таком случае.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Семейные основания для получения отсрочки

Военнообязанные граждане имеют право на законных основаниях избежать мобилизации в ряды ВСУ в особый период. Это возможно после оформления отсрочки от призыва.

Законодательство определяет целый ряд оснований для предоставления отсрочек. Часть из них связана с семейным положением и обстоятельствами военнообязанных граждан.

Одной из самых распространенных причин для отсрочки является уход за близким родственником. Это могут быть родители или супруга военнообязанного.

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Отсрочка для ухода: когда другие родственники не имеют значения

К юристам обратился гражданин, брат которого планирует оформить отсрочку для ухода за близким родственником. Этим родственником является мать, у которой установлена вторая группа инвалидности.

Гражданин поинтересовался, может ли его брат получить отсрочку, если сам этот гражданин находится за границей. Юристы объяснили, что теоретически это возможно, но в разных конкретных обстоятельствах оформление будет происходить по-разному.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если у Вашей мамы есть справка ВКК о необходимости постоянного ухода, то Ваш брат имеет право на отсрочку по пункту 9 ч. 1 ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации». По данному основанию брат сможет оформить отсрочку без Ваших заявлений. Если же справки ВКК нет, то Ваш брат будет иметь право на отсрочку при условии, что Вы находитесь за границей и предоставите заявление о том, что не планируете возвращаться в Украину".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсрочка для ухода накладывает ограничения на возвращение в Украину.

Граждане, оформившие отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, имеют право выезжать с ним за границу. А вот процесс возвращения в Украину, пояснили юристы, имеет определенное существенное ограничение, нарушение которого может закрыть для гражданина границу. Лицо, за которым осуществляется уход, не может въехать обратно в Украину раньше того военнообязанного, который получил отсрочку для ухода.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, необходимо ли совместное проживание для получения отсрочки для ухода.

Военнообязанный гражданин, оформляющий отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, не должен предоставлять в ТЦК справку о совместном проживании или регистрации. Такого условия в Постановлении КМУ №560 об отсрочке по такой причине не указано.